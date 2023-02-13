АгроИнвест Клуб от Россельхозбанка обсудил развитие инноваций в АПК с экспертами из Беларуси

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Участие в АгроИнвест Клубе приняли сотрудники Торгового представительства России в Беларуси, представители Национальной академии наук Республики Беларусь, директора ведущих отраслевых технопарков. На встрече обсудили направления взаимной торговли в АПК, особенности ведения инновационной деятельности и другие вопросы. Российские и белорусские аграрии и инноваторы высказали заинтересованность в двустороннем обмене опытом, поскольку технологические вызовы в АПК во многом схожи.

Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова отметила, что объем взаимной торговли продовольствием между Россией и Белоруссией постоянно растет.

- Уже сейчас на платформах экосистемы «Свое» для сельского хозяйства представлено более сотни товаров компаний из Республики Беларусь. Также Республика Беларусь активно занимается выстраиванием системной работы с инновациями, в том числе используя и банковские площадки, такие как Белагропромбанк. «Стартап-марафон» от Белагропромбанка – отличный инструмент для российских агротех-стартапов выйти на рынок Беларуси. В свою очередь, белорусские стартапы регулярно участвуют в деятельности АгроИнвест Клуба, на площадке которого мы объединили агротех-стартапы, потенциальных инвесторов и российские агрохолдинги, что дает им возможность получать важные деловые контакты в России, - рассказала она, выразив уверенность, что укрепление кооперации и обмен технологиями будут способствовать расширению каналов сбыта и укреплению бизнесов фермеров и стартапов из обеих стран.

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