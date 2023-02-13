Кузбасс получит свыше 23 млн рублей на развитие туризма

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал новое распоряжение, согласно которому на развитие туризма регионам выделено 5,3 миллиарда рублей. Из них три миллиарда будут направлены на реализацию общественных инициатив, а 1,5 миллиарда - компаниям для обновления инфраструктуры.

Вместе с этим 700 миллионов рублей планируется потратить на построение кемпингов и автокемпингов, а часть средств нацелены на приобретение спецоборудования, создание бассейнов, которые будут работать круглый год, а также на разработку путеводителей и аудиогидов.

Из всей суммы на развитие туристической отрасли в Кузбасс направлено 23,3 миллиона рублей. Как они будут распределяться, неизвестно.