Росприроднадзор организовал в Кемерове ежедневные проверки атмосферного воздуха на вредные примеси

Фото: Telegram-канал Минприроды Кузбасса

Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприродназдора организовало ежедневные выездные обследования воздуха в Кемерове и Калтане, чтобы установить основные источники загрязнения. Об этом сообщили в Минприроды Кузбасса.

Управление проанализировало экологическую обстановку в двух названных городах и определило основные места, где показатели загрязнения воздуха были наиболее значительными, и точки проведения замеров.

Отмечается, что проверки проводятся с использованием передвижной лаборатории ЦЛАТИ.

Аналогичные мероприятия уже проводились в 2021 году в Кемерове, Новокузнецке и Калтане. Росприроднадзор по Кузбассу провело более 10 внеплановых проверок в отношении предприятия, осуществлявшего выброс загрязняющих веществ в воздух. Всех нарушителей привлекли по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ («Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него»).