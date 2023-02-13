В Новокузнецке резко увеличилось количество обращений в «красные зоны»

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке медики продолжают отмечать рост заболеваемости по COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Кузнецов.

В период с 13 по 19 февраля в «красные зоны» поликлиник обратилось 2 285 человек - это почти в два раза больше, чем неделей ранее (1379). Число заболевших детей также увеличивается - за неделю зафиксировано 2 961 обращение (2 074 - на прошлой неделе).

- На станцию скорой медицинской помощи зарегистрировано 469 вызовов в день при среднем показателе 460, - сообщил глава города.

За последние пять суток в ковидарии было госпитализировано 20 пациентов. Всего в стационарах на данный момент находится 37 человек. Коечный фонд ковидных госпиталей на 6 февраля составляет 60 коек.