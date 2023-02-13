В Кемерове 15 февраля впервые пройдет ярмарка вакансий

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кадровом центре «Работа России» в Кемерове 15 февраля будет проводиться расширенная ярмарка вакансий, на которой представят около 1 200 предложений в различных сферах деятельности для соискателей от порядка 100 организаций.

Работодатели в пакете предлагают работу с гибким графиком, возможностью выбирать рабочее место рядом с домом или добираться до работы на служебном транспорте, а также предоставление жилья или участие во временных работах.

Отмечается, что вакансии подобраны для соискателей разного возраста, также есть предложения для людей с ограниченными возможностями.

Специалисты центра проконсультируют желающих по вопросам профобучения и профориентации, стажировок для выпускников, а также юридической грамотности в сфере занятости. Отдельная работа будет проводиться с теми, кто подал заявлению на регистрацию для трудоустройства.

Кроме того, представители Центра поддержки предпринимательства дадут полезные советы по ведению собственного дела для тех, кто решил его организовать. Вместе с этим на ярмарке также будут проводить консультации сотрудники Территориального фонда обязательного медицинского страхования и специалисты Центра социальной помощи семье и детям подскажут.

Мероприятие будет проводиться с 10.00 до 13.00 в среду, 15 февраля, по адресу пр. Ленина, 109В (Центр занятости населения) для всех жителей Северо-Кузбасской агломерации.