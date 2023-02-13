Умер известный кемеровский артист Евгений Шокин

В Кемерове скончался народный артист России, Почетный гражданин Кемеровской области Евгений Шокин. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и национальной политики.

Фото: официальный телеграм-канал Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

Актер, проработавший почти 50 лет в театре драмы Кузбасса, ушел из жизни на 79-м году. Причина его смерти не сообщается.

Евгений Сергеевич в 1965 году окончил театральное училище по специальности «Артист театра драмы» в городе Горьком. Там он начинал свою творческую деятельность. В 1976 году Евгений Шокин переехал в Кемерово и начал служить в Театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского. Евгений Сергеевич являлся лауреатом множества театральных премий, в том числе «Овация» и «Золотая Маска».

- За годы службы на сцене театра артист создал целый «Мир Евгения Шокина» - своеобразный и неповторимый. Его талант, профессионализм, отношение к роли восхищали и коллег, и зрителей. Своим примером он доказывал, что маленьких ролей не бывает, а спектакли, где артист играл главные роли - были настоящим театральным праздником, - сказано в сообщении Министерства культуры национальной политики Кузбасса.

В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким Евгения Сергеевича. «Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям.