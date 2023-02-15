В Кузбассе поиски пропавшего без вести школьника прекращены

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Анжеро-Судженске полицейские нашли пропавшего 12-летнего школьника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне ребенок ушел из дома и не вернулся. Сначала родные пытались найти мальчика самостоятельно, а когда поиски не дали результатов, обратились за помощью в дежурную часть.

Была организована поисковая операция. В результате школьника обнаружили на одной из улиц города, тот шел в компании друга.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростком и его родителями. Сейчас инспекторы ПДН устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выразили признательность всем, кто принимал участие в поисках школьника.