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НовостиОбщество15 февраля 2023 1:17

«Шерегеш-экспресс» будет дополнительно ходить в праздники

Это связано с повышенным спросом на поездки
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Фото: Служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет дополнительно курсировать 23 и 24 февраля в связи с повышенным спросом. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

Расписание электрички в выходные дни не изменится. Поезд отправится из Новокузнецка в 7.03, прибудет в Чугунаш в 9.56. В обратном направлении: отправление со станции Чугунаш - в 18.03, прибытие в Новокузнецк - в 21.00. В Чугунаше туристов ждут специальные автобусы, которые идут до горы Зеленой и в поселок Шерегеш.