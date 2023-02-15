В детской поликлинике прокомментировали жалобы кемеровчан на плохие условия

В Кемерове условия приема в детской поликлинике на улице Черняховского вызвали недовольство горожан. Соответствующий пост появился в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Горожанка пожаловалась на то, что «красную зону» в поликлинике закрыли (на сайте учреждения отмечается, что в «красной зоне» на данный момент ведется повторный прием больных), и сейчас заболевших детей принимают в другом месте. По словам женщины, пациенты вынуждены ютиться в маленьком холодном холле.

- Как такое возможно: в Кемерове ждем прием к врачу первично с простудой с ребенком в холле - это как на улице почти. А в маленький коридор все не входят, - сообщила автор поста, опубликовав также фото из поликлиники, на котором видно, что в очереди пациенты сидят в верхней одежде.

Фото: Инцидент Кузбасс

Ситуацию прокомментировали в Кузбасской областной детской клинической больнице. Там отметили, что в поликлинике на Черняховского потоки пациентов разведены на больных и здоровых детей. Впервые заболевшие дети с признаками ОРВИ обращаются на прием в кабинет неотложной помощи.

- В отделении неотложной помощи имеется зона ожидания, но поскольку тамбур перед кабинетом первичного приема оснащен системой обогрева, некоторые пациенты находятся там, несмотря на наличие свободных мест, - сообщили в медучреждении.

Сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости, поэтому возросло количество обращений в «красные зоны». В больнице отметили, что ситуация находится на контроле и при необходимости будет произведено перераспределение кадров. В медучреждении также подчеркнули, что «красные зоны» могут быть переполнены из-за того, что родители вопреки рекомендациям сопровождают ребенка вдвоем.