В Кемерове в жестком ДТП пострадали два человека

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

Вечером 14 февраля в Кемерове произошло ДТП с участием двух легковушек, в котором пострадали два человека. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места аварии, на которых видно, что обе машины оказались на обочине после столкновения.

В ГИБДД по городу Кемерово корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что ДТП случилось в 21.45 на улице Терешковой в районе дома № 76 по улице Крамского. По предварительным данным, 51-летний водитель ВАЗ-2115 двигался в сторону моста и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в Hyundai Solaris. В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и 54-летняя женщина-пассажир иномарки - они оба были доставлены в больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина за рулем ВАЗ-2115 был нетрезв. На него был составлен административный протокол.