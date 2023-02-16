В Кузбассе будет усилена реализация программы по сохранению телеутской культуры

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе усилят реализацию программных мероприятий по сохранению телеутской культуры, традиций, обычаев, ремесел и родного языка. Такое поручение дал губернатор Сергей Цивилев после посещения многофункционального этнокультурного центра «Заречье» в Белове.

На строительство и оснащение этого объекта было выделено 35 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. В центре есть зрительный зал для проведения национальных праздников, студия национальных ремесел, класс по изучению телеутского языка и библиотека.

Губернатор отметил, что Кузбасс - многонациональный регион, здесь живут более 150 народностей. Важно сохранять истоки национальной культуры.

- Кузбасс становится туристическим центром, к нам приезжает все больше гостей со всей России, и они должны обязательно познакомиться с колоритом телеутского народа. Когда они увидят такие танцы, и вот такие сувениры, они навсегда запомнят Кузбасс как регион с уникальной и самобытной культурой, - сказал глава региона.

По поручению губернатора, в Кузбассе будет усилена реализация программ по сохранению телеутской культуры. Будет уделено особое внимание разработке образовательной программы по изучению телеутского языка и изданию учебной литературы. Региональное министерство высшего образования, науки и молодежной политики рассмотрит возможность подготовки учителей телеутского языка.