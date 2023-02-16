В Кемерове пропала без вести женщина с розовым рюкзаком

Фото: Лиза Алерт Кузбасс / ВКонтакте.

В Кемерове пропала без вести 44-летняя Светлана Владимировна Елисеева. Поиски женщины ведут волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

В ориентировке сообщается, что кемеровчанка исчезла 8 февраля. Она среднего роста (160 см), нормального телосложения, у нее светло-русые волосы, карие глаза.

Когда женщину видели в последний раз, на ней были: черный пуховик, черные штаны, коричневые сапоги, белая шапка. С собой у пропавшей был розовый рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Светланы Елисеевой или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.