В Кузбассе задержали мужчину, который находится в федеральном розыске

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росгвардейцы задержали в Кемерове мужчину, разыскиваемого за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Вечером в продуктовом магазине на проспекте Молодежном сработал сигнал «тревога». Стражи правопорядка прибыли на место и задержали молодого человека, который пытался украсть две бутылки шампанского. Бдительные работники заметили вора и удерживали его до прибытия росгвардейцев. В ходе проверки личности выяснилось, что 23-летний молодой человек находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного полицейским.