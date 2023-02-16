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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 2:03

В Кузбассе задержали мужчину, который находится в федеральном розыске

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росгвардейцы задержали в Кемерове мужчину, разыскиваемого за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Вечером в продуктовом магазине на проспекте Молодежном сработал сигнал «тревога». Стражи правопорядка прибыли на место и задержали молодого человека, который пытался украсть две бутылки шампанского. Бдительные работники заметили вора и удерживали его до прибытия росгвардейцев. В ходе проверки личности выяснилось, что 23-летний молодой человек находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного полицейским.