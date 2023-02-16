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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:35

В Новокузнецке после вмешательства прокуратуры закрыли приют для престарелых

Убежище было расположено в многоквартирном жилом доме
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новокузнецке после проверки прокуратуры Орджоникидзевского района перестал работать приют для инвалидов и пожилых людей, располагавшийся в многоквартирном доме.

Выяснилось, что организатор приюта размещал объявление о предоставлении услуг в интернете, а после заключал договоры с желающими или родственниками. На момент проверки в квартире, где было организовано убежище, пребывали 10 человек 74-85 лет.

Установлено, что в данном жилом помещении выявлено множество нарушений требований пожарной безопасности, градостроительного законодательства, а также санитарных норм, которые необходимо соблюдать в учреждениях соцобслуживания пожилых граждан. Все это создавало реальную угрозу жизни и здоровью постояльцев приюта.

В связи с этим районный прокурор обратился в суд с иском о запрете использования квартиры в качестве приюта для престарелых и инвалидов. Орджоникидзевский райсуд требования прокурора удовлетворил.