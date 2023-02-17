Органный тайный сад: кузбассовцев ждет концерт в филармонии

Фото: Филармония Кузбасса
Концерт Органный тайный сад пройдет в филармонии Кузбасса 24 марта, в пятницу, в 18.30.
Артисты Государственной филармонии Кузбасса на этом концерте помогут вам не только прогуляться по тайным тропкам своей души, но и лучше понять душу одного из самых древних и самых таинственных инструментов - органа. Раскрывать секреты для вас будут:
лауреаты международных конкурсов -
Елена Шевченко, орган,
Виктор Ушаков, орган,
Наталья Кузнецова, сопрано,
Елена Корчуганова, сопрано,
Евгений Дмитриев, бас,
Елизавета Ханнанова, фортепиано;
и музыковед - Анастасия Скулкова.
Концерт доступен по Пушкинской карте.
6+
Фото: Филармония Кузбасса