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НовостиОбщество17 февраля 2023 8:27

Органный тайный сад: кузбассовцев ждет концерт в филармонии

Яков КРЫМСКИЙ
Фото: Филармония Кузбасса

Фото: Филармония Кузбасса

Концерт Органный тайный сад пройдет в филармонии Кузбасса 24 марта, в пятницу, в 18.30.

Артисты Государственной филармонии Кузбасса на этом концерте помогут вам не только прогуляться по тайным тропкам своей души, но и лучше понять душу одного из самых древних и самых таинственных инструментов - органа. Раскрывать секреты для вас будут:

лауреаты международных конкурсов -

Елена Шевченко, орган,

Виктор Ушаков, орган,

Наталья Кузнецова, сопрано,

Елена Корчуганова, сопрано,

Евгений Дмитриев, бас,

Елизавета Ханнанова, фортепиано;

и музыковед - Анастасия Скулкова.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

6+

Фото: Филармония Кузбасса

Фото: Филармония Кузбасса