Ссовременные специализированные машины и оборудование помогут пожарным и спасателям на более высоком уровне выполнять их нелегкую работу. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбасс поступила новая спецтехника для пожарных и спасателей.

Как отметил губернатор Сергей Цивилев, современные специализированные машины и оборудование помогут пожарным и спасателям на более высоком уровне выполнять нелегкую задачу по обеспечению безопасности жителей региона.

Шесть автоцистерн на базе Урал NEXT будут введены в боевые расчеты пожарных частей, дислоцированных в поселках Никитинский Ленинска-Кузнецкого, Урск в Гурьевском округе, Абагур-Лесной в Новокузнецке, в пгт Краснобродский, в деревне Шевели Крапивинского округа и санатории «Танай» Промышленновского округа.

Семь снегоходов VECTOR направят в поисково-спасательные отряды Таштагола, Междуреченска, Мариинска и Кемерова.

В Кемерово также поступил мобильный комплекс оповещения на базе автомобиля УАЗ повышенной проходимости, предназначенный для центра связи и автоматизированных систем управления. А для базирующего в столице Кузбасса авиационного звена закуплен автобус ПАЗ VECTOR NEXT.