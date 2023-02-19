Жительница Кузбасса осталась без собаки из-за аферистов

Фото: архив «КП» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К юргинским полицейским обратилась 22-летняя горожанка, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Кузбассу.

Правоохранители выяснили, что девушка увидела в интернете объявление о продаже французского бульдога за 19 000 рублей и связалась с продавцом, чтобы обсудить оплату и доставку пса из Кемерова. Собеседник попросил жительницу Юрги внести предоплату в размере около 9 000 рублей, она их перевела. Однако после этого объявление было удалено и опубликовавший его перестал выходить на связь.

Горожанка поняла, что наткнулась на мошенников, и обратилась к стражам порядка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.