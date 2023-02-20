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НовостиОбщество20 февраля 2023 1:04

В Кузбассе за неделю более 24 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в период с 6 по 12 февраля зарегистрировано 24,8 тысячи случаев болезни - это на 16,7% больше предыдущей недели.

Сейчас заболеваемость ОРВИ на 1,5% выше эпидемического порога.

В рамках мониторинга специалисты исследовали клинический материал от 408 инфицированных. Причину болезни удалось установить в 108 случаях - из них 59,3% приходится на вирус гриппа А и В. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.