В Филармонии Кузбасса пройдет премьера постановки «Маша и Медведь»

Фото: Филармония Кузбасса

31 марта, пятница, 19:00

«Маша и Медведь»

Впервые в мире — официальная лицензионная постановка от создателей анимационного хита «Маша и Медведь»!

Грандиозная премьера с любимыми персонажами, эффектными ростовыми куклами, яркими декорациями, цирковыми, танцевальными и песенными номерами.

Увлекательное интерактивное представление для всей семьи от генерального продюсера суперпопулярного мультсериала поставлено профессиональными режиссерами, хореографами и настоящими фокусниками-иллюзионистами.

Спектакль сопровождается авторской музыкой, зажигательными танцами, акробатическими номерами и захватывающими сценами. На протяжении всего шоу зрители являются полноценными участниками действа – они напрямую вовлечены в сюжет.

Официальная лицензионная постановка от компании Анимаккорд – это:

• живой и интересный сценарий, как мультсериал, воплощенный на сцене,

• лицензионные ростовые куклы и декорации, по-настоящему качественные и красивые,

• формат спектакля – музыкальная сказка. Гости услышат как хорошо знакомые и любимые мелодии, так и новые замечательные песенки в исполнении Маши.

Теплая и поучительная сказка понравится детям всех возрастов (0+).

Продолжительность: 1 час 20 минут.