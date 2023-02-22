Дни защиты от экологической опасности продлятся до 5 июня. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

В Кемерове стартовала юбилейная акция «Дни защиты от экологической опасности». Это - общественная акция, главной ее задачей является экологическое просвещение и привлечение к природоохранным мероприятиям всех слоев населения.

На торжественном открытии мероприятия, состоявшемся в Кемеровского государственном университете, собрались сотрудники природоохранных структур, экологических служб промышленных предприятий, студенты, юные экологи из образовательных учреждений и детских садов, экологические активисты-общественники.

- Очень радует, что экологией интересуется все больше нашей молодежи – представители подрастающего поколения проактивны, позитивны и хотят перемен в будущем. И очень важно правильно сформировать эти интересы для создания сообщества экологически ответственных людей, - отметил директор Комитета окружающей среды Кузбасса Сергей Высоцкий.

- В ходе предыдущей такой акции кемеровчане собрали и сдали на вторичную переработку 1, 3 тонны бытовых отходов и 30 тонн отработанных батареек, очистили 30 километров береговой полосы наших водоемов. В рамках акции состоялось много разнообразных мероприятий практического и теоретического характера - «зеленые» субботники, высадка саженцев деревьев и кустарников, экологические лектории, конкурсы, фестивали, конференции и флэш-мобы. Разными формами было охвачено около семидесяти процентов жителей областной столицы, - рассказал заместитель главы Кемерова Дмитрий Березовский. – Важно, что люди делают это осознанно, с любовью к родному городу и Кузбассу.

Большая группа активистов была награждена дипломами областного оргкомитета акции, почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Кемерова.