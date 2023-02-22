Steinway-вечер пройдет в Филармонии Кузбасса

Фото: Филармония Кузбасса
19 марта, воскресенье, 17:00
Steinway-вечер.
Константин Хачикян (фортепиано)
Проект реализуется в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии «Всероссийские филармонические сезоны».
Константин Хачикян – дипломант и обладатель специального приза фонда «Новые имена» на фестивале имени Г. Нейгауза, лауреат Х конкурса имени Ф. Шопена (Эстония), Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов AstanaPianoPassion (Астана), победитель конкурса пианистов имени М. Юдиной (Санкт-Петербург) и Московского международного конкурса юных пианистов имени Ф. Шопена, победитель конкурса Moscowpianoopen и обладатель премии и приза зрительских симпатий на Международном конкурсе имени Ф. Шопена в Канберре (Австралия).
Концерт доступен по пушкинской карте.
В программе:
Ф. Шопен. Фантазия фа минор
Ф. Шопен. Колыбельная ре-бемоль мажор
Ф. Шопен. Скерцо № 4 ми мажор
Ф. Шопен. Анданте спианато и Большой блестящий полонез ми-бемоль мажор
С. Прокофьев. Пьесы для фортепиано из балета «Ромео и Джульетта»
С. Прокофьев. Соната № 2 ре минор.
6+
Фото: Филармония Кузбасса