Steinway-вечер пройдет в Филармонии Кузбасса

Фото: Филармония Кузбасса

19 марта, воскресенье, 17:00

Steinway-вечер.

Константин Хачикян (фортепиано)

Проект реализуется в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии «Всероссийские филармонические сезоны».

Константин Хачикян – дипломант и обладатель специального приза фонда «Новые имена» на фестивале имени Г. Нейгауза, лауреат Х конкурса имени Ф. Шопена (Эстония), Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов AstanaPianoPassion (Астана), победитель конкурса пианистов имени М. Юдиной (Санкт-Петербург) и Московского международного конкурса юных пианистов имени Ф. Шопена, победитель конкурса Moscowpianoopen и обладатель премии и приза зрительских симпатий на Международном конкурсе имени Ф. Шопена в Канберре (Австралия).

Концерт доступен по пушкинской карте.

В программе:

Ф. Шопен. Фантазия фа минор

Ф. Шопен. Колыбельная ре-бемоль мажор

Ф. Шопен. Скерцо № 4 ми мажор

Ф. Шопен. Анданте спианато и Большой блестящий полонез ми-бемоль мажор

С. Прокофьев. Пьесы для фортепиано из балета «Ромео и Джульетта»

С. Прокофьев. Соната № 2 ре минор.

6+