В Кузбассе годовая инфляция за январь замедлилась на 11,5%

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Пресс-служба Банка России сообщила, что в прошлом месяце инфляция по Кузбассу была ниже показателей по СФО и всей России в целом, тогда как в последние год и три месяца она их превышала.

Инфляция замедлилась на 11,5%. Это обусловлено ростом предложения некоторых групп товаров. Например, из-за уменьшения экспорта моторного топлива оно в больших количествах стало поступать в регионы, в связи с чем цены на бензин остались на уровне 2022 года, на газ - на четверть меньше, чем годом ранее, а рост цен на дизель и вовсе замедлился.

Помимо этого, в прошлом году был хороший урожай зерновых, что отразилось на стоимости вермишели, гороха и фасоли, а также овсяных хлопьев. Также из-за того, что зерно стало дешевле, затраты на комбикорма стали меньше, что отразилось на ценах на мясо: свинина подешевела, а изготавливаемые из нее колбасы и полуфабрикаты выросли в цене меньше, чем в прошлом году.

Также помог замедлить инфляцию сдержанный спрос на товары длительного хранения, поскольку в условиях неопределенности люди ограничили себя в расходах, также на стоимости этих продуктов сказался параллельный импорт и расширение произведенной в Китае продукции, за счет чего смартфоны и телевизоры стали дешевле, чем в январе 2022-го.

- Инфляцию сдержали услуги пассажирского транспорта. В январе 2022 года в Кузбассе повысили тарифы на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, чтобы компенсировать возросшие затраты перевозчиков на горюче-смазочные материалы, капитальный и текущий ремонт транспортного парка, — уточнил Сергей Драница, управляющий Отделением Банка России по Кузбассу.

Согласно прогнозу Центробанка, в скором будущем уровень годовой инфляции на какое-то время опустится ниже 4%, но во второй половине года показатель будет возрастать, поэтому в базовом сценарии годовая инфляция составит в текущем году 5-7%, а к 2024-му вернется к 4%.