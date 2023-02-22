Кемеровчане выберут для благоустройства в 2024 году 11 скверов и бульваров

11 пространств кемеровчане будут выбирать из 13-ти. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В 2024 году в Кемерове появится новый облик у 11 общественных пространств города.

Как и прошлом году, 11 территорий, которых коснется реконструкция, выберут жители города из 13 претендентов в ходе всеобщего голосования. Оно будет проходить с 15 апреля по 31 мая этого года на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. В голосовании сможет участвовать любой горожанин старше 14 лет, подтвердивший свою личность через сервисный портал «Госуслуги».

- Жители областного центра смогут отдать свой голос за одну из территорий, одобренных специальной общественной комиссией. Список был сформирован по итогам обращений жителей Кемерово. В него также вошли места, которые не смогли победить в голосовании прошлого года, но набрали много голосов, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации города

Среди потенциальных претендентов на обновление наружного освещения бульварная часть улицы Весенняя от проспекта Советского до улицы Островского, Сквер Искусств от улицы Черняховского до улицы Рукавишникова. Возможно, в счастливой список попадут Сквер новорожденных в районе ФПК, пешеходная аллея вдоль школ № 93 и №94 по проспекту Комсомольский, а также Сквер памяти политических репрессий на улице Баха в поселке Ягуновский и пешеходная зона по улице Леонова в Кировском районе Кемерова.