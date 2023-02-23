Новый мост на обходе Кемерова станет «Звездным»

Новый мост на автомобильном обходе Кемерово построят уже в 2024 году. Фото: администрация г. Кемерово.

На платформе «Кузбасс Онлайн» завершилось народное голосование за название нового автомобильного мостового перехода через Томь. Он станет ключевым объектом строительства северо-западного обхода Кемерова, включенного в программу социально-экономического развития региона до 2024.

С 26 января в голосовании приняло более пяти с половиной тысяч человек. Большинство - 1495 - жителей региона отдали предпочтение предложенному властями региона названию «Звездный». На втором месте - «Ятимовский» с 1416 голосами, на третьем - «Крековский», ему участники отдали 332 голоса.

- Радует, что люди так активно включились в проект. Это значит, что им не безразлично, каким будет Кузбасс. Это значит, что они готовы участвовать в преображении региона, строить его для будущих поколений, быть участниками тех исторических проектов, над которыми мы работаем сейчас», - прокомментировал итоги голосования «КП»-Кемерово» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Среди вариантов оформления моста на первом месте также оказался «Звездный». Автор идеи предлагает оформить новый мостовой переход во всю длину звездами разного размера, а сверху искусственного сооружения сделать подсветку в виде звездного неба.

Строительство третьего моста через Томь в четырех километрах севернее села Верхотомское Кемеровского района началось осенью минувшего года. Изначально его планировали сдать в эксплуатацию в 2027 году. Однако учитывая нарастающую транспортную и экологическую напряженность от транзитного транспорта, следующего по кемеровским дорогам, а ежесуточно по областному центру проходит до 15 тысяч транзитных большегрузов, губернатор региона Сергей Цивилев поставил строителям компании «Мостострой-11» задачу возвести переход через Томь уже в 2024 году.

Как стало известно «КП»-Кемерово» у моста будет десять опор, его длина составит 884,6 м, ширина - 27,1 м. На сегодняшний день выполнено 13 из 16 пролетов рабочего моста (пять пролетов на правом берегу и восемь пролетов на левом) и шесть из девяти пролетов рабочих площадок.

- Также мы завершили устройство свайных оснований на четырех опорах из десяти, готова опора № 8. На данный момент выполняем работы по устройству свайного основания на опоре № 4, делаем сооружение цокольной части из контурных блоков тела опоры № 2 и опоры № 3. В конце марта планируем приступить к сборке на стапеле металлоконструкций пролетного строения, а в апреле - выполнить первую стадию надвижки, - рассказали «КП»- Кемерово» в компании «Мостострой-11»

На данный момент в строительстве нового автомобильного моста чрез Томь на объекте задействовано 180 человек и 21 единица строительной техники.