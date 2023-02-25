В Кемерове пропала без вести 15-летняя девушка

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове исчезла 15-летняя Анна Титова. Ориентировку с приметами пропавшей опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение девушки неизвестно с 24 февраля.

Кемеровчанка высокого роста (рост 176 см), нормального телосложения, у нее черные волосы, карие глаза. Когда ее видели в последний раз, на ней были серый плащ, зеленые штаны, серая шапка и черные ботинки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка или готов оказать помощь в поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.