Железнодорожные вокзалы двух городов Кузбасса оборудоваоли справочными с жестовым языком

Такими современными справочными скоро оснастят все железнодороджные вокзалы региона. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Железнодорожные вокзалы Кемерово и Прокопьевск оборудовали современными информационно-справочными установками для пассажиров.

Новое оборудование поможет пассажирам, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями быстрей и качественней ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых персоналом вокзальных комплексов. Справочные расположены на пониженном уровне от пола, что удобно для людей, передвигающихся в инвалидной коляске.

Информационно-справочные стойки представляют собой жидкокристаллический сенсорный экран, на который выводится информация о расписании поездов, работе камер хранения, комнатах отдыха на вокзале, медпункта, различных сервисах от подключения к Wi-Fi до услуг по доставке посылок и бандеролей.

-С помощью кнопок управления пассажир может также выйти по видеосвязи к оператору центра информационно-справочного сопровождения клиентов. В онлайн-режиме сотрудник проконсультирует человека по всем возникшим вопросам. Маломобильные пассажиры посредством информационно-справочной установки могут обратиться за помощью при подъёме или спуске по лестницам или посадке и высадке в вагоны поездов. При необходимости для пассажиров с нарушением зрения оператор использует жестовый язык», - рассказал «Комсомолке» начальник кемеровского вокзала Николай Кипчук.

В минувшем году подобными информационно-справочными установками оснащены железнодорожные вокзалы Новокузнецк, Белово и Юрга-1. До конца 2024 года ими будут оборудованы вокзалы Ленинск-Кузнецкий-1, Тайга, Анжерская, Киселевск и Топки.