В Кемерове пройдут кратковременные отключения телерадиосигнала

Фото: телеграм-канал администрации г. Кемерово.

1 марта в Кемерове будут кратковременные отключения телерадиосигнала в связи с регламентными работами. Об этом предупредили в городской администрации.

По данным «Кемеровского ОРТПЦ», перебои в вещании общей длительностью не более пяти минут могут возникнуть с 01.00 до 03.00. Речь идет о цифровом мультиплексе РТРС-1, в состав которого входят телеканалы: Первый, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр. Также отключения ожидаются на радиостанциях «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк».