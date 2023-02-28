В Кузбассе в 2023 году откроют 44 новых медучреждения

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В текущем году в Кемеровской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» будут открыты 44 новых учреждения здравоохранения: 42 модульных фельдшерско-акушерских пункта, а также поликлиника Промышленновской районной больницы и поликлиника в микрорайоне Абашево в Новокузнецке.

Кроме того, в рамках проекта в регион поступит 47 новых автомобилей для медучреждений, причем 20 из них будут поставлены до конца марта, и начнут работать 245 единиц новой техники, включая рентген-аппараты, УЗИ, флюорографы, маммографы и другое.

- Важно, что основная часть оборудования, которая поступит в медицинские организации, – российского производства. Наша главная цель – сделать современные медицинские технологии более доступными для жителей Кузбасса, и чтобы врачи получили возможность оказывать своевременную и качественную помощь, – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Вместе с тем запланировано также до конца года завершить реконструкцию поликлиники Ижморской райбольницы и стационарного отделения Чебулинской районной больницы. Также, по проекту, в этом году планируется капитально отремонтировать 19 объектов здравоохранения, причем уже ведутся работы в поликлиниках Анжеро-Судженской и Мысковской городской больниц, двух поликлиниках Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова и врачебной амбулатории поселка Артышта Прокопьевского округа.