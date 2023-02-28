В Новокузнецке изменится схема движения транспорта из-за ремонта

Фото: архив "КП".

В Новокузнецке закрывают на ремонт участок улицы Ленина от дома № 35 до дома № 99 в направлении Орджоникидзевского района. Из-за этого часть автобусов изменят свое движение. Ограничения будут действовать с 4 марта по 31 мая.

Так, маршрут № 8 в прямом направлении от остановки «30 квартал» по улице Ленина до остановки «Советская площадь» далее по маршруту, при движении в обратном направлении - от остановки «Советская площадь» по улице Обнорского, проезду Техническому до остановки «30 квартал» с выполнением всех остановок.

Маршруты №№ 23, 88, 345 в направлении Орджоникидзевского района от остановки «Советская площадь» по улице Обнорского, проезду Техническому и далее по маршруту с выполнением всех остановок.