Сергей Цивилев: участники Игр «Дети Азии» идут к спортивным вершинам

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В настоящее время в Кузбассе проходят II Международные зимние спортивные Игры «Дети Азии», участники которых активно борются за медали. Так, на данный момент в неофициальном общекомандном зачете лидерами являются спортсмены из Москвы, завоевавшие уже пять золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. На второй позиции участники из Башкортостана - у них одно золото и два серебра. Тройку лидеров замыкает сборная СФО, у которой на данный момент одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовых. Команда Кузбасса пока что занимает четвертое место с одним золотом и одним серебром.

- Участники Игр «Дети Азии» идут к спортивным вершинам. Мы видим у юных спортсменов стремление к победе, они проявляют упорство, демонстрируют великолепные результаты. Мы болеем за всех участников Игр «Дети Азии», и все они в итоге будут победителями, потому что приобретут бесценный опыт соревнований и найдут здесь настоящих друзей, — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что накануне лыжница из Прокопьевска Виктория Ефимова завоевала серебро для региональной сборной. Сегодня еще одну серебряную медаль для кузбасской команды получил Илья Маклаков на сноуборд-кроссе. Также бронзу заработал в слаломе Глеб Шустов. Итоги медального зачета на 28 февраля будут подведены в конце дня.

Также в Новокузнецке прошли два товарищеских матча по хоккею, в которых победу одержали команды из Кузбасса: «Металлург 2008» из Новокузнецка обыграл команду Узбекистана со счетом 10:2, а ХК «Кемерово» победила хоккеистов из Кыргызстана со счетом 9:2.

Напомним, что трансляции соревнований можно смотреть в сообществе Игр во «ВКонтакте», на сайте, а также на МАТЧ ТВ.