Служба занятости Кузбасса запустила новый проект «Трудовые резервы»

Устроиться на работу в Кузбассе станет проще. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Служба занятости населения Кузбасса запускает в регионе проект «Трудовые резервы». Он направлен на оказание предприятиям и организациям максимального комплексного содействия в подборе специалистов на свободные рабочие места и вакантные должности.

Как пояснили «КП» - Кемерово» в Министерстве труда и занятости Кемеровской области, стать участником проекта может любой работодатель региона, в организации которого есть постоянная потребность в работниках определенной квалификации.

- В рамках проекта за каждым работодателем будет закреплен персональный куратор - кадровый консультант, который поможет подобрать именно тех сотрудников, которые лучше всего подойдут для той или иной вакансии. Для заполнения кадровой потребности предприятия куратор в первую очередь будет подбирать работников из числа граждан, за трудоустройство которых предусмотрены меры господдержки, например, молодых специалистов. При сложностях с подбором сотрудников на постоянное место возможно их привлечение на временные или общественные работы, - уточнил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

При этом у работодателя, по словам министра регионального ведомства, появляется возможность участвовать в гарантированных и видео-собеседованиях, в ярмарках вакансий, в том числе межтерриториальных. Кадровые консультанты предоставят работодателям рекомендации по повышению привлекательности вакансии, например, можно пересмотреть условия работы и заработную плату, или включить дополнительные социальные гарантии.

Несомненное преимущество нового проекта кузбасской службы занятости в том, что сотрудников будут искать из всего экономически активного населения региона, а не только из тех, кто состоит на регистрационном учете в кадровых центрах. Например, персонал будет подбираться через такие порталы, как «Работа России», «Hh», а также среди работников, находящихся под риском увольнения, старшекурсников профессионального и высшего образования.

При необходимости будет организовано обучение граждан под заявку работодателя в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Кузбасса» и федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». К примеру, если предприятие нуждается в квалифицированных кадрах со специфическими профессиональными требованиями или рабочих «узких» специальностей.

Для выявления причин кадрового дефицита и определения краткосрочной или долгосрочной перспективы развития к проекту привлекут HR-специалистов кузбасских предприятий.

- Кроме того, работодателю окажут помощь в формировании позитивного имиджа организации: будет проводиться работа по распространению видео-презентационных материалов о деятельности предприятия, информация о вакансиях будет размещаться в местах массового пребывания людей, а также направляться в другие регионы, - уточнил Алексей Гришин.

Для участия в проекте «Трудовые Резервы» нужно обратиться в кадровые центры Кузбасса.