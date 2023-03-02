Проезд в общественном транспорте Кузбасса стал дешевле на шесть рублей

Проезд в общественном транспорте Кузбасса четыре месяца будет дешевле на шесть рублей. Фото пресс- служба администрации правительства Кузбасса.

С 1 марта по 30 июня кузбассовцы смогут платить за проезд в общественном транспорте на шесть рублей меньше. Акция российской платежной системы «Мир» будет действовать в автобусах, троллейбусах и трамваях, в которых есть терминалы бесконтактной оплаты.

- Карту «Мир» предварительно необходимо загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен поддерживать функции NFC, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе мэрии Кемерова.

Узнать, как подключить свою карту к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте www.mironline.ru.

С полными правилами предоставления указанной скидки на проезд можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru, по телефону 8-800-100-5464 и в мобильном приложении «Привет, Мир!».