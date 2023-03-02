Кемеровских водителей ждет массовая проверка

Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции готовы задерживать нарушителей ПДД в любую погоду.

В пятницу, 3 марта, кемеровские инспекторы ДПС проверят автомобилистов для выявления нарушения правил дорожного движения.

- Одна из ключевых целей рейдов на дорогах Кемерова - пресечение нарушений по перевозке детей-пассажиров, а также привлечение к ответственности водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГИБДД.

В городской Госавтоинспекции напомнили, что детей до семи лет нужно перевозить в специальном кресле. Пассажиров от семи до 11 лет на заднем сиденье можно пристегивать обычными ремнями, а спереди также нужно автокресло. Кстати, за текущий период 2023 года при проверке водителей на предмет законной перевозки детей-пассажиров сотрудники кемеровской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности более 300 правонарушителей. Каждый из них оштрафован согласно закону «Об административных правонарушениях» на три тысячи рублей. За пьяную езду водителей ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. При рецидиве им грозит уже уголовная статья.

В последнее время случаи ДТП с участием нетрезвых водителей в регионе участились.

Напомним, 14 января ДТП с пятью жертвами произошло в Топкинском районе, на 233- километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Среди погибших трое 17-летних подростков. Водитель автомобиля ZAZ Chance, двигаясь со стороны Кемерова, пошла на опасный обгон в сложных погодных условиях и, не справившись с управлением, врезалась в пассажирский автобус, который двигался ей навстречу. Удар был такой силы, что машину разорвало на части, а людей раскидало по дороге и обочинам.

Еще одна жуткая авария случилась 27 февраля в Анжеро-Судженске. Ее виновником стал нетрезвый 70-летний водитель автомобиля Toyota RAV-4. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 36-летнюю женщину с ее четырехлетним сыном. Горожанка погибла на месте, мальчик до сих пор с тяжелыми травмами находится в больнице.