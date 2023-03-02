В Кузбассе в выходные ожидается мороз до -16 градусов и штормовой ветер

В Кузбасс возвращается холод Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, завтра, 3 марта, в Кемеровской области ожидается -3...+2 градуса и днем, и ночью. Однако местами ночью столбик термометра опустится до -8 градусов, а днем поднимется до +8 градусов. Также будет юго-западный ветер ночью с порывами 10-15 м/с, местами до 25 м/с, днем же немного поутихнет - 8-13 м/с, местами до 22 м/с. Из явлений погоды: облачно, снег, мокрый снег, местами метели и гололед. На дорогах гололедица.

В субботу, 4 марта, температура до плюсовых значений не поднимется: ночью столбик термометра будет на отметке -6...-11 градусов, днем будет -2...-7 градусов. Ветер также юго-западный 8-13 м/с, местами до 23 м/с. В целом ожидается облачная погода, ночью снег, местами сильный, а днем небольшой, местами умеренный. На дорогах также будет гололедица.

В воскресенье в Кузбассе будут наблюдаться отголоски зимы: -11...-16 градусов ночью, местами чуть теплее - -5...-10 градусов, а днем 0...-5 градусов, однако где-то будет +5. Ветер будет юго-западным 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 16 м/с. Явления погоды будут следующими: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, местами метели. На дорогах гололедица.