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НовостиОбщество3 марта 2023 0:32

В Кузбассе за сутки выявили 190 новых случаев COVID-19

За весь период пандемии в регионе было зафиксировано 217 580 случаев COVID-19
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе выявлено 190 новых случаев заболевания коронавирусом – на 21 больше, чем днем ранее. Об этом сообщается в ежедневной сводке Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

От последствий инфекции скончались два человека. Всего коронавирус унес жизни 2909 кузбассовцев.

За весь период пандемии в регионе было зафиксировано 217 580 случаев COVID-19: 213 476 человек выздоровели (243 только за последние сутки), 1 195 находятся на лечении.