В Кузбассе за сутки выявили 190 новых случаев COVID-19

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе выявлено 190 новых случаев заболевания коронавирусом – на 21 больше, чем днем ранее. Об этом сообщается в ежедневной сводке Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

От последствий инфекции скончались два человека. Всего коронавирус унес жизни 2909 кузбассовцев.

За весь период пандемии в регионе было зафиксировано 217 580 случаев COVID-19: 213 476 человек выздоровели (243 только за последние сутки), 1 195 находятся на лечении.