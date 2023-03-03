Свадебный, усатый, музыкальный: стали известны все спуски фестиваля GrelkaFest-2023

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В этом году фестиваль GrelkaFest в Шерегеше отпразднует свое 10-летие, поэтому программа будет более насыщенной, чем обычно. Так, организаторы подготовили целых 10 спусков с горы Зеленой. Об этом рассказали в Дирекции горнолыжного курорта.

14 апреля, состоится свадебный спуск: девушкам предлагается надеть белые платья и фату, а парням - костюмы жениха. На следующий день, 15 апреля, пройдет уже всем знакомый карнавальный спуск.

Все остальные спуски будут проведены в Шерегеше впервые: 16 апреля - музыкальный спуск (понадобится музыкальный инструмент в руках), 17 апреля – спуск, как на работу (нужна любая спецодежда – от курьера до пожарного), 18 апреля – усатый спуск, 19 апреля - цветной дым (его предоставят организаторы), 20 апреля - совершенно летний спуск (более масштабный и разносторонний вариант спуска в купальниках), 21 апреля – пижамный, 22 апреля - красная дорожка (для него требуются коктейльные платья и строгие костюмы) и ночной спуск.