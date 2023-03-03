Церемонию закрытия Международных игр «Дети Азии» покажут в прямом эфире

Церемонию закрытия в ЛДК телеканал «Кузбасс 1» будет транслировать в прямом эфире. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В субботу, 4 марта, в Ледовом дворце «Кузбасс» состоится торжественная церемония закрытия II Международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Организаторы обещают, что шоу будет таким же интересным, как и на открытии, разве что без Евгения Плющенко и Александры Трусовой. Но зато с другими звездами, какими именно – организаторы пока держат в секрете.

Билеты на церемонию закрытия в ЛДК уже раскуплены. Однако, если вам не повезло оказаться в числе обладателей заветного билетика, не стоит расстраиваться: красочное шоу можно будет увидеть по телевизору в прямом эфире телеканала «Кузбасс 1», а также на сайте телеканала, в его официальной группе в социальной сети «Вконтакте» и в мессенджере Telegram. Начало в 18.00. Партнер прямой трансляции – «Новая Горная Управляющая Компания».

СПРАВКА «КП»

«Новая Горная УК» управляет угледобывающими и перерабатывающими предприятиями в Междуреченске и Новокузнецке. В городах присутствия компания реализует программу по благотворительности «Импульс развития территорий»