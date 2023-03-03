В кузбасском селе открыли модульную амбулаторию

Фото: пресс-служба АПК.

В поселке Сосновка Гурьевского округа открыли модульное здание амбулатории. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Раньше медикам приходилось работать в здании 1965 года. Новую амбулаторию построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения – на эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено более 30 млн рублей. Здание отвечает всем требованиям и санитарным нормам. В амбулатории оборудованы кабинеты педиатра, терапевта, акушера-гинеколога, функциональной диагностики, также есть дневной стационар. Все помещения оснащены необходимым оборудованием. Для маломобильных граждан есть пандус, кнопка вызова персонала, необходимые условия в санитарной зоне.

- Это вторая амбулатория, которую мы открыли в 2023 году в Кузбассе. Медицинскую помощь оперативно смогут получать 1200 местных жителей, в том числе более 200 детей, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» в регионе планируется открыть 42 ФАПа, а также капитально отремонтировать два фельдшерско-акушерских пункта и одну амбулаторию.