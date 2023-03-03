РСХБ и Росприроднадзор утвердили план совместных экологических инициатив на 2023 год

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Члены Попечительского совета Фонда Экология, в числе которых руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, утвердили план работы Фонда на 2023 год, в который вошли более 30 проектов по основным направлениям: обращение с отходами, охрана водных объектов и их экосистем, экологическое просвещение населения, охрана объектов животного мира и среды их обитания с фокусом на краснокнижных животных.

Особый акцент был сделан на использовании одноразового пластика и его воздействии на окружающую среду - его минимизация стала ключевым направлением совместной деятельности в 2023 году.

Россельхозбанк активно финансирует «зеленые» проекты, включая развитие органического сельского хозяйства и типовые решения в сфере твердых коммунальных отходов, - отметил Борис Листов.

На текущий момент у Фонда Экологии 15 проектов, среди которых восстановление краснокнижных видов растений и животных и другие масштабные экоинициативы.

- Планируется организация массовых плоггинг-забегов, которые помогут привлечь внимание большого количества неравнодушных к проблемам экологии людей и сделать наши города чище, - прокомментировала Светлана Радионова.

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