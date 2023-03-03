Журналист медиахолдинга «Кузбасс» получил благодарность Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность Виктору Сохареву, программному редактору медиахолдинга «Кузбасс» за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу! Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Гуру кузбасской спортивной журналистики Виктор Сохарев родился в поселке Темиртау Таштогольского округа. В журналистике он уже 47 лет (с 1976 (!) года), на телеканале «Кузбасс 1» - с 2014 года. Сейчас Виктору Ивановичу 72 года, но он не оставляет свое любимое дело — ездит на съемки и готовит материалы к выпуску.

Журналист признается, что в последние несколько лет работы у него прибавилось, ведь Кузбасс стал одним из самых спортивных регионов России. Ежегодно в регионе открываются новые спортивные объекты, где готовятся покорять вершины молодые чемпионы, проходят соревнования всероссийского и международного уровня а об этом, по мнению Виктора Сохарева, должна знать вся страна.

Одновременно с нашим коллегой благодарность президента получил еще один кузбасский журналист - директор ООО «ТВ-Мост» Анатолий Григорьев.

Еще один кузбассовец - Зинфер Исмагилов, главный научный сотрудник лаборатории Института углехимии и химического материаловедения НИЦ угля и углехимии СО РАН. удостоен орденом Дружбы за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.