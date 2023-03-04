Генпрокуратура передала в суд дело кемеровского предпринимателя, в незаконном приюте которого погибли 23 человека

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По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), возбужденному в отношении 31-летнего жителя Кузбасса, Генпрокуратурой утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы в суд, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Как установило следствие, в 2019-2022 годах индивидуальный предприниматель в одном из кемеровских жилых домов организовал приют для престарелых и инвалидов, в котором гражданам оказывали услуги, не отвечающие требованиям пожарной безопасности ввиду отсутствия систем пожаротушения и пожарной сигнализации. Постояльцы приюта о существующей опасности не знали, никаких договоров с ними или сотрудниками учреждения бизнесмен не заключал.

В результате ночью 24 декабря прошлого года из-за короткого замыкания в здании произошел крупный пожар, жертвами которого стали 23 из 28 постояльцев, оставшиеся пять получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сам предприниматель спустя два дня после трагедии был заключен под стражу. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в Заводский райсуд Кемерова для рассмотрения по существу. Организатор приюта рискует лишиться свободы на срок до 10 лет.