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НовостиОбщество4 марта 2023 6:44

Кузбасские автоинспекторы провели «весенний рейд»

Сотрудники ГИБДД поздравили женщин с грядущим 8 марта
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: пресс-служба МВД Кузбасса

Фото: пресс-служба МВД Кузбасса

Близится Международный женский день - 8 марта, в преддверии которого на дороги Кузбасса вышли «цветочные патрули». Об этом сообщили в областном МВД.

Так, вчера на трассах Осинники – Сосновка и Бийск - Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк работники Госавтоинспекции региона поздравили женщин-автомобилистов: инспекторы останавливали машины под управлением автоледи, вручали «постановления по делу о превышении пределов совершенства», а также дарили им букеты роз.

Кроме того, сотрудники полиции в своем поздравлении призывали дам быть внимательнее и осторожнее за рулем. Женщины в ответ дарили автоинспекторам теплые улыбки и слова.