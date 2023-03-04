Перепад в 23 градуса ожидает кузбассовцев 5 марта

Переменная облачность в Кемерове Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Завтра, 5 марта, согласно данным Кемеровского гидрометцентра, ночью ожидается -8...-13 градусов, местами до -18 градусов, при этом днем температура воздуха поднимется до 0...-5 градусов, а местами потеплеет даже до +5 градусов.

Ветер ожидается юго-западный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 17 м/с. Ночью в большинстве районов будет снег, днем он ожидается местами. В целом будет переменная облачность, метели, поземки, а на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью столбик термометра будет на отметке -9...-11 градусов, днем плюсовых значений не ожидается: -2...-4 градуса. Ветер также будет юго-западным 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Ночью ожидается небольшой снег, днем осадков не предвидится.