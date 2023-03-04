Суд вынес приговор напавшему на девочку ради ограбления кузбассовцу

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тайге суд вынес приговор 38-летнему мужчине, в отношении которого возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

По данным СК по Кузбассу, в июне прошлого года тайгинец на улице напал на 15-летнюю девочку: приставил нож к ее горлу и потребовал отдать деньги и телефон. Подросток отказала и начала кричать, из-за чего мужчина ударил ее и она упала. Агрессор закрыл рот потерпевшей рукой и стал ее обыскивать, однако никаких ценностей у нее не нашел и сбежал.

Школьница пришла домой и рассказала обо всем родителям, которые, в свою очередь, сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его.

Обвиняемый со следствием не сотрудничал и вину свою не признал. Суд вынес приговор, согласно которому тайгинец отправится в колонию строгого режима на три года и четыре месяца.