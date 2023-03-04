В Кузбассе начался прием заявок на выдачу грантов инновационному малому бизнесу

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Грант до 30 тысяч рублей по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям, действующей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», может получить малое предприятие, планирующее запуск или расширение собственного производства. Конкурс проводит Минэкономразвития России, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Программа направлена на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, в том числе под задачи крупного бизнеса. Условие получения господдержки – софинансирование за счет собственных или привлеченных средств в размере не менее 50% от суммы гранта.

В администрации правительства региона добавили, что принять участие в конкурсе может российская компания, относящаяся к категориям «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, руководитель которой не имеет открытых договоров с Фондом.

Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты.

- За три года было поддержано 55 кузбасских технологических проектов производственных компаний, стартапов и молодых исследователей. Общая сумма грантовой поддержки превысила 400 миллионов рублей, из них за 2022 год - более 180 миллионов. В 2022 году акцент делался на поддержку проектов, направленных на замещение ушедшей с российского рынка зарубежной продукции, а также цифровых технологий, - рассказали «КП» - Кемерово» в Фонде содействия инновациям Кузбасского технопарка.