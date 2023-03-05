Комсомольский проспект в Кемерове продлят в обе стороны

После завершениях работ Комсомольский проспект станет единой хордой. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Хорошая новость для жителей Ленинского района: Комсомольский проспект в Кемерове станет длиннее, благодаря двум новым участкам, которые будут построены в 2023-2025-м годах. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, один будущий участок Комсомольского проспекта будет построен от проспекта Ленина до Московского проспекта, второй — от улицы Марковцева до бульвара Строителей, что превратит эту городскую магистраль в единую хорду.

Поделился глава города и планами по строительству дорог в новых микрорайлнах города.

В том же Ленинском районе планируют построить северный и южный проезды микрорайона 74, которые свяжут улицу Ворошилова и бульвар Строителей, а также боковой проезд улицы Марковцева, который требуется для развития микрорайона 72, и возводящегося 72А.

Также власти Кемерова планируют приступить к строительству улицы 2-я Заречная в микрорайоне 7Б Центрального района. Эта долгожданная для кителей микрорайона дорога обеспечит им доступ к школе и детским садам. Все работы по строительству этой улицы планируется выполнить в 2023-2024-м годах.