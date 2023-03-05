В Кузбассе пьяного лихача задержали благодаря звонку от жителей

30-летний водитель ВАЗа уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В Ленинске-Кузнецком сотрудники ДПС, патрулируя улицы, получили сигнал от местного жителя, что по улице Левитана передвигается автомобиль ВАЗ-211440, которым управляет водитель предположительно в состоянии опьянения.

Вскоре «14-я» показалась на дороге и полицейские остановили машину, чтобы провести проверку. Как выяснилось, 30-летний водитель, уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен прав, но опять сел за руль со всеми признаками алкогольного опьянения. Подтвердить это не удалось: мужчина мало того, что отказался пройти медосвидетельствование, так еще и начал проявлять агрессию по отношению к инспекторам ГИБДД. В итоге полицейским пришлось применить жесткие меры и надеть на него наручники, а машину отправить на штрафстоянку.

Теперь за управление автомобилем без прав ему придется оплатить штраф в размере десяти тысяч рублей. Кроме того, в отношении ленинсккузнечанина возбудили уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в течение года. В качестве наказания ему грозит до двух лет лишения свободы.

Госатоинспекция Кузбасса призывает жителей области не оставаться безучастными к проблемам безопасности на дорогах и сообщать в дежурную часть, если вам станет известно о водителе, севшем за руль в нетрезвом виде, либо не имея права управления. Такое сообщение может спасти чью-то жизнь. Звонки принимаются по телефонам 8(3842)-718-518, 8(3842)-718-519 или по телефону «02» («102» с мобильного).