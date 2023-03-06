В Кузбассе за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе заболеваемость коронавирусом пошла на спад: за сутки выявлено 128 новых случаев инфицирования – на 33 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщается в оперативной сводке Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от последствия коронавируса в скончались 2911 человек.

За весь период наблюдений в Кузбассе выявлено 218 046 случаев COVID-19: 213 818 пациентов выздоровели (только за последние сутки – 111), 1 317 - находятся на лечении.