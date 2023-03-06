В Новокузнецке впервые прозвучат саундтреки из «Гарри Поттера» в исполнении оркестра «Sonorus»

Фото: Сечко А.
В Новокузнецк впервые приедет камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории «Sonorus» с программой «Гарри Поттер».
Каждый поклонник фильма о «мальчике, который выжил» слышал и знает гениальные произведения оскароносного композитора Джона Уильямса, которые теперь вживую исполнит оркестр!
Полный набор струнных, деревянных и медных духовых инструментов максимально близко передаст атмосферу больших симфонических составов.
На концерт «Гарри Поттера» в исполнении «Sonorus» можно прийти всей семьей и замечательно провести вечер под музыкальные шедевры человечества.
Концерт состоится 2 апреля в 19:00 в ДК Алюминщик (ул. Ленина, 41).
Sonorus – да будет звук!
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Фото: Сечко А.