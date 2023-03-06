В Кузбассе на несколько часов перекроют участок дороги

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Завтра, 7 марта, участок дороги Кемерово – Яшкино – Тайга будет временно перекрыт для проезда транспорта в связи с буровзрывными работами. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Это связано со строительством Северо-Западного обхода города Кемерово.

Временные ограничения движения будут введены на 29-м километре трассы. В период с 12:00 до 17:00 рабочие произведут восемь взрывов. Каждый раз участок дороги будут закрывать на 30-60 минут.

Дорожные службы попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.